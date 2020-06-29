В Одесской епархии Украинской Православной Церкви отметили день всех святых, в земле Одесской просиявших.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт «Православная Одесса», в день памяти всех святых в земле Одесской просиявших, 28 июня, Одесский и Измаильский митрополит Агафангел совершил Божественную литургию в Спасо-Преображенском кафедральном соборе города.

«Господь промыслительно посылает нам, грешным, подвижников благочестия в лице новопрославленных мучеников и исповедников, которые стали славой и честью, скалою нерушимою для нас. Они жили на этой земле, они трудились для царствия Божия, они поднялись на такую высоту, о которой мы, земнородные, можем только мечтать», - отметил митрополит Агафангел.

Накануне дня памяти всех святых в земле Одесской просиявших, митрополит Одесский и Измаильский совершил праздничное всенощное бдение в Спасо-Преображенском соборе.

Празднование Собора Одесских святых установлено в 2006 году и отмечается ежегодно в третье воскресенье после Пятидесятницы (Троицы).

В Собор Одесских святых входят апостол Андрей Первозванный, великомученик Иоанн Новый Сочавский, преподобный Гавриил Афонский, преподобный Кукша Одесский и другие.