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На Херсонщине прошли празднования в честь  Алешковской иконы Божией Матери.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на Херсонскую епархию, 27 июня, в день празднования в честь Алешковской (Федоровской) иконы Пресвятой Богородицы, в храме в честь равноапостольной Нины города Алешки верующие почтили образ Божией Матери, которых находится в этом храме.

Божественную литургию возглавил митрополит Херсонский и Таврический Иоанн. По окончании Божественной литургии был совершен молебен перед местночтимой Алешковской иконой, после чего владыка поздравил настоятеля и прихожан храма с праздником.

В Свято-Духовском соборе города Херсона находится список Алешковской (Феодоровской) иконы Божией Матери, который прославился чудотворениями. Имеется немало свидетельств о помощи людям, которые с верой молились перед этим образом. 

Празднование Феодоровской иконы Божией Матери совершается 27 марта, 27 июня (в г. Алешки) и 29 августа. 
ForUm

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