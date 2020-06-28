За минувшие сутки, 27 июня, вооруженные формирования РФ 12 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные для размещения на линии соприкосновения артиллерийские системы калибра 122 мм, 120 мм и 82 мм минометы, гранатометы различных систем, противотанковые ракетные комплексы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Подразделения Объединенных сил своевременно реагировали на вражеские вооруженные провокации и прицельным огнем по позициям противника заставляли его отказаться от продолжения обстрелов.

К сожалению, за минувшие сутки Украина потеряла одного мужественного воина, еще трое военнослужащих получили ранения. Командование Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего героя, а раненым защитникам желает скорейшего выздоровления.

С начала текущих суток российско-оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня.

Такие коварные действия агрессора без ответа не остались - огнем из штатного вооружения по позициям захватчиков украинские подразделения решительно подавили активность противника. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.