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В Запорожье звание «Мать-героиня» получила жена священника Украинской Православной Церкви, которая родила и воспитывает восьмерых детей.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Запорожскую епархию, матерью-героиней стала Элона Овчаренко, жена протоиерея Александра Овчаренка. 

В этом году четыре запорожанки, которые воспитывают пять и более детей, получили почетное звание «Мать-героиня», при этом Элона Овчаренко имеет наибольшее количество детей среди них.  

По словам Элоны, они с мужем никогда не ставили себе цель стать многодетной семьей, а просто живут по принципу «Бог дал ребенка – Бог даст и на ребенка». 

Семья Овчаренко также является самой многодетной семьей среди всех священников Запорожской епархии.
ForUm

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