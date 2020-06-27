В Запорожье звание «Мать-героиня» получила жена священника Украинской Православной Церкви, которая родила и воспитывает восьмерых детей.
Фото: УПЦ
Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Запорожскую епархию, матерью-героиней стала Элона Овчаренко, жена протоиерея Александра Овчаренка.
В этом году четыре запорожанки, которые воспитывают пять и более детей, получили почетное звание «Мать-героиня», при этом Элона Овчаренко имеет наибольшее количество детей среди них.
По словам Элоны, они с мужем никогда не ставили себе цель стать многодетной семьей, а просто живут по принципу «Бог дал ребенка – Бог даст и на ребенка».
Семья Овчаренко также является самой многодетной семьей среди всех священников Запорожской епархии.
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