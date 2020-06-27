Заповедь о милосердии – это самая сильная заповедь, которая уничтожает в человеке отчаяние и отнимает у него страх.

Фото: Митрополит Онуфрий / YouTube

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий рассказал в новом выпуске программы «Слово Предстоятеля», который вышел в эфире телеканала «Интер» 27 июня.

Архипастырь отметил, что сегодня из-за ситуации с коронавирусом люди часто впадают в отчаяние, задаваясь вопросом, за что Господь попускает такую болезнь.

«Господь всякие испытания попускает нам за наши грехи, за то, что мы ненавидим друг друга, за то, что мы крадем друг у друга, грабим друг друга, за то, что мы уничтожаем друг друга, за то, что мы делаем такие дела, о которых нам даже стыдно говорить», – сказал он.

По его словам, перенести испытание человеку помогает жизнь по Божественным законам, которые дают человеку силу любые испытания, искушения и трудности переносить достойно, не впадая ни в страх, ни в отчаяние.

«Самая сильная заповедь Божия, которая уничтожает отчаяние в человеке, которая отнимает у него страх, – это заповедь о милосердии», – подчеркнул Блаженнейший Онуфрий.

Предстоятель рассказал жизненную историю о том, как милосердие к бедному и страдающему человеку смягчило душевную жестокость другого – сына богатых промышленников, который, покинув отчий дом, начал вести распутную жизнь. Когда душа юноши стала наполняться грустью и болью, он пытался еще больше угождать своим плотским страстям, но ему становилось все хуже. В конце концов он решил застрелиться, но перед этим отправиться в банк, чтобы дать последние распоряжения относительно своего имущества.

«Когда он вышел из дома и садился в карету, то к нему подошла бедная истощенная женщина, в ободранной одежде, с маленьким ребенком на руках, – продолжил рассказ Блаженнейший. – Она подняла свои глаза, полные скорби, и протянула к нему руку. И его это так тронуло, он дал ей все, что было в кармане. Сел в карету, а эти ее глаза, полные скорби, боли, не выходили из его головы. В его душе от жалости, которое он проявил к этой женщине, словно разорвались холодные оковы, которые сжимали душу и не давали жить... И он уже ехал не в банк, а искал церковь. Он подошел к образу Божией Матери, ему пришла мысль, что он Бога оскорбляет своей жизнью, на глазах появились мужские слезы. Он выплакался перед Богом в осознании своих грехов. Вышел из церкви он другим человеком».

Приехав домой, юноша выписал для этой бедной женщины чеки, чтобы ей хватило на всю жизнь, женщина в слезах благодарила его, а ему стало легче на душе оттого, что помог человеку сохранить жизнь. После этого юноша внезапно бросил все, уехал на Святую Гору Афон, построил там величественный храм в Свято-Андреевском скиту, помогал монастырям, отшельникам и нуждающимся и отошел ко Господу в сане схимонаха. Теперь паломники на Афоне молятся за его душу, отметил Предстоятель УПЦ.

«Возможно, мы не сможем почувствовать сожаление к бедному человеку, к человеку, который страдает, но мы должны заставлять себя быть внимательными к таким людям, помогать, а если не можем помочь, то хотя бы пожалеть, помолиться за них. И это уже будет делом милосердия, это будет смягчать нашу душу и наполнять той Божией силой, которая помогает нам все земное испытание переносить с достоинством», – подытожил Блаженнейший Митрополит Онуфрий.