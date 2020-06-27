В Житомирской епархии Украинской Православной Церкви молитвенно почтили память преподобной Анастасии Римляныни.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Житомирской епархии, 26 июня в кафедральном Спасо-Преображенском соборе состоялись торжества в честь перенесения честной главы святой преподобномученицы Анастасии Римляныни с Волыни в Житомир.

Торжественная литургия была совершена митрополитом Житомирским и Новоград-Волынским Никодимом.

Во время богослужения были вознесены прошения и молитвы за прекращение пандемии в мире и скорое выздоровление заболеших.

Анастасия Римляныня – покровительница беременных, заключенных и домашнего скота.

Святая Анастасия рано осталась сиротой – ее родители умерли, когда девочке исполнилось три года. Она воспитывалась в монастыре, недалеко от Рима. Затем здесь она стала инокиней. Согласно житию святой, ей исполнился 21 год, во время, когда императором был Декии (249-251 год). Анастасия была очень красивой девушкой, и многие богатые юноши просили ее руки. Однако она всем отвечала отказом, желая сохранить девственность и посвятить свою жизнь Богу.

Правитель Декий начал жестокие преследования христиан. Язычники силой вытащили Анастасию из обители и привели к градоначальнику. Ей предъявили обвинения в том, что она презирает богатых женихов и верует во Христа. Военачальник по имени Пров приказал ей принести жертву идолам, но Анастасия отказалась отречься от Христа. Тогда ее подвергли мучениям: из пальцев вырывали ногти, отсекли руки и ноги, выбили зубы.

Анастасия истекала кровью и просила дать ей воды. Один из свидетелей жутких пыток, по имени Кирилл, сжалился над ней и принес девушке воды. Затем мучения продолжились – ей отсекли язык, так как она продолжала славить Бога. Потом ей отсекли голову. Кирилла, который напоил ее, также казнили, посчитав, что и он является христианином.