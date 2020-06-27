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У новоназначенного и.о. министра образования и науки Сергея Шкарлета хорошее видение философии и стратегии развития образования. Об этом в интервью BBC News Украина заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Премьер рассказал, что кандидатуру Шкарлета предложили ректора учебных заведений во время встречи с президентом, при этом он был не единственным предложенным кандидатом. Весомым аргументом в пользу кандидатуры Шкарлета на главу Минобразования, по словам Шмыгаля, был менеджерский опыт. «Мы имели с ним и формальное собеседование, и разговор об общей философии и стратегии развития образования и науки. У человека хорошее и ясное видение», – подчеркнул Шмыгаль. Премьер считает, что отказа парламента назначать Шкарлета министром «как такового не было».

«Исполнение обязанностей министра образования и науки – это шанс кандидата проявить себя, свою стратегию, философию, навыки и профессионализм», - заявил он. При этом он не смог сказать, как долго Шкарлет будет в статусе исполняющего обязанности министра. Но, по его мнению, трех месяцев будет достаточно, чтобы «человек ознакомился с ситуацией и проявил свое видение или профессионализм».

Отдельно Шмыгаль заверил, что назначение Шкарлета не произошло из-за давления Зеленского. «Президент никогда на меня не давил и не давит ни по каким вопросам», – подытожил премьер.

Напомним, 25 июня Кабинет Министров Украины назначил Сергея Шкарлета на должность и.о. министра образования и науки.


 
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