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В склепе Онуфриевского храма Ольшанского монастыря Украинской Православной Церкви захоронены останки трех павших воинов.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт обители, останки погибших во время Второй мировой войны бойцов, найденные на Киевщине представителями Союза поисковых отрядов Украины, были захоронены в склепе храма преподобного Онуфрия Великого.

Литию по погибшим воинам перед погребением совершил духовник монастыря архиепископ Обуховский Иона.

«По сути, к нам привезли мощи мучеников. Архиепископ Иона совершил литию, и ковчеги опустили в склеп. Для нас это была поистине радость со слезами на глазах! Надеемся, что молитвами наших павших защитников, замечательные энтузиасты, истинные патриоты, дорогие наши друзья-поисковики ещё найдут и привезут к нам останки многих и многих героев для достойного погребения и молитвы о них», - отмечают сестры монастыря.
ForUm

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