Следователи Государственного бюро расследований разоблачили и сообщили о подозрении прокурору одного из отделов военной прокуратуры Южного региона (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе бюро, по предварительной информации, прокурор через посредников наладил механизм систематического получения неправомерной выгоды от предпринимателей, которые занимаются ввозом транспортных средств на территорию Украины. Правоохранители задокументировали факт вымогательства прокурором через посредника 10 тыс. долларов США и получения 5 тыс. долларов на банковский счет.

Кроме того, следователи территориального управления ГБР, расположенного в Николаеве, задокументировали факт вымогательства и получения этим же прокурором неправомерной выгоды в сумме 2500 долларов США от представителя частного предприятия.

Следователи ГБР провели обыски в административном здании одной из прокуратур, в которой работает подозреваемый, а также по месту нахождения и проживания представителей субъектов хозяйствования, причастных к предоставлению неправомерной выгоды прокурору.

Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемой должности.

В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.