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Президент России Владимир Путин и французский лидер Эммануэль Макрон планируют провести видеоконференцию, сообщает УНИАН со ссылкой на Reuters.

По данным СМИ, мероприятие запланировано на пятницу, 26 июня. «Необходимо продвинуться дальше по темам кризисов, в частности в Украине», - заявили в Елисейском дворце.

Политики также намерены обсудить вопросы безопасности в Европе, ливийский кризис, а также кибербезопасность и другие виды двустороннего сотрудничества.


 
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