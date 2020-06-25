Президент России Владимир Путин и французский лидер Эммануэль Макрон планируют провести видеоконференцию, сообщает УНИАН со ссылкой на Reuters.

По данным СМИ, мероприятие запланировано на пятницу, 26 июня. «Необходимо продвинуться дальше по темам кризисов, в частности в Украине», - заявили в Елисейском дворце.

Политики также намерены обсудить вопросы безопасности в Европе, ливийский кризис, а также кибербезопасность и другие виды двустороннего сотрудничества.



