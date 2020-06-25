За минувшие сутки, 24 июня, вооруженные формирования РФ 5 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», недалеко от населенного пункта Широкино российские вооруженные формирования открывали огонь из 82-х мм минометов, крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов. По оборонным укреплениям наших защитников на подступах к Старогнатовке и Марьинке противник применил гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Впоследствии несколько раз агрессор проявил огневую активность и в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», возле хутора Вольный, применив при этом гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов не было.

В ответ на преступные действия российских наемников наши воины открывали прицельный огонь по опорным пунктам оккупантов. Благодаря решительности и меткости украинских защитников захватчики прекратили свою активность. По уточненным данным разведки, 22 и 23 июня, наши воины уничтожили трех и ранили двух оккупантов.

С начала текущих суток российские вооруженные формирования активности не проявляли. За текущие сутки потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.