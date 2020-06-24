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В Украине с 30 сентября 2019 по 17 мая 2020 гриппом и ОРВИ переболели 4,9 млн человек, сообщает Центр общественного здоровья.

Для сравнения, в прошлом сезоне переболело 5,4 млн населения. Такое снижением заболеваемости можно объяснить карантинными мерами, которые ввели для борьбы с COVID-19.

160181 человек нуждался в госпитализации, из которых 72% - это дети до 17 лет.

Всего за сезон гриппа зарегистрировали 71 летальный случай, что подтверждено лабораторно методом ПЦР. Среди умерших было двое детей. Летальность от осложнений гриппа была вызвана наличием у умерших сопутствующих хронических заболеваний и отсутствием вакцинации против гриппа.

Количество пациентов с тяжелой острой респираторной инфекцией (ТОРИ), в том числе с пневмониями, увеличилось вдвое по сравнению с прошлым сезоном.

Напомним, по состоянию на утро 24 июня в Украине подтвердили 940 новых случаев COVID-19. За все время пандемии коронавирус в Украине обнаружили у 39 014 человек, 1051 человек умер от осложнений, 17409 выздоровели. 
ForUm

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