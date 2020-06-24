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В Желтых Водах 25-летний мужчина погиб из-за небрежного обращения со взрывным устройством, предварительно гранатой Ф-1, сообщила пресс-служба полиции Днепропетровской области.  

Другие люди не пострадали.

Взрыв произошел 24 июня ночью возле дома по ул. 8 Марта. В результате местный житель получил множественные ранения ног и живота, с которыми был доставлен в реанимационное отделение больницы. В дальнейшем от полученных травм он скончался.

Работники взрывотехнической службы изъяли с места происшествия кольцо с чекой и магнитный сбор металлических обломков, предварительно от гранаты «Ф-1», а также другие вещественные доказательства, которые направили на экспертизу.

По данному факту следственными Желтоводского отдела полиции открыто уголовное производство по ст. 264 Уголовного кодекса Украины (небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов). В рамках расследования полиция установит все обстоятельства происшествия и происхождение боеприпаса.
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