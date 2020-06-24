В рамках реализации Национальной программы «Большая стройка» завершился ремонт одного из участков трассы М-05 Киев - Одесса, которая является частью международного транспортного коридора европейского коридора Е-95. Речь идет о 25 км дороги, пролегающей по территории Киевской и Черкасской областей, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

«Мы начинаем практически каждую неделю открывать новые отрезки трасс: и больших, и малых, и местных, и государственного значения. Киев-Одесса – трасса, которой пользуются не только те, кто живет в Киеве или Одессе. Это одна из главных артерий Украины», - заявил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко во время официального открытия отрезка трассы в Киевской области.

Он поблагодарил за качественно выполненную работу компанию-подрядчика – совместное украинско-белорусское предприятие.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Украине Игорь Сокол отметил, что белорусская сторона готова к новым задачам.

«Считайте, что сегодняшнее мероприятие - это подарок белорусских строителей украинскому народу, потребителю ко Дню Конституции. Не прошло и года, как мы открывали здесь строительство. И вы видите, какая прекрасная дорога», - сказал Сокол.

Как отмечалось, в следующем году Государственное агентство автомобильных дорог Украины (Укравтодор) планирует полностью обновить трассу М-05. Речь идет, в частности, о проектировании и капитальном ремонте других участков дороги, строительстве двух развязок, развитии придорожной инфраструктуры, а также установление площадок отдыха и систем взвешивания в движении.

«На трассе Киев-Одесса уже ближе к Киеву установлен пункт автоматического весового контроля. Там уже работают веса. И автоматически фиксируется вес всех проезжающих грузовиков. Пункт проходит сертификацию и стандартизацию. И в ближайшие недели Укртрансбезопасность сможет использовать эти данные и штрафовать тех, кто нарушает весовой контроль», - отметил председатель Укравтодора Александр Кубраков.

Кроме того, планируется внедрение долгосрочных контрактов на содержание трассы М-05.