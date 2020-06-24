Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что высказывания заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара о долге России за базирование флота в Крыму стали результатом нежелания заниматься настоящими делами.

«Уже не знают, что придумать, лишь бы делом не заниматься», - сказала она ТАСС, комментируя слова Боднара.

Ранее замглавы МИД Украины в интервью агентству Укринформ указал, что Россия по-прежнему должна выплачивать Киеву $100 млн в год за базирование Черноморского флота, как это происходило до воссоединения Крыма с РФ.

Президент РФ Владимир Путин 2 апреля 2014 года подписал закон о прекращении действия четырех российско-украинских соглашений по Черноморскому флоту РФ. 28 марта 2014 он внес законопроект о прекращении действия этих соглашений на рассмотрение в Госдуму. Речь идет о денонсации соглашения о параметрах раздела Черноморского флота от 28 мая 1997 года, соглашения о статусе и условиях пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины от 28 мая 1997 года, соглашения о взаиморасчетах, связанных с разделом и пребыванием Черноморского флота РФ на территории Украины от 28 мая 1997 года, а также так называемого харьковского соглашения по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины от 21 апреля 2010 года.

Согласно этим документам, подписанным в апреле 2010 года, пребывание Черноморского флота России в Крыму было согласовано на 25 лет в обмен на уменьшение цены на российский газ на 30%, но не больше чем на $100 за каждую тысячу кубометров.