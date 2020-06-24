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23 июня вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня. В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» вблизи населенных пунктов Орехово и Луганское враг обстреливал украинских защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, говорится в сводке ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» у Павлополя противник применил ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, а у Водяного агрессор совершил обстрел из автоматических станковых гранатометов.

Потерь среди наших защитников в результате вражеских обстрелов не было.

С начала текущих суток зафиксировано 3 случая нарушения режима прекращения огня.

Российские вооруженные формирования в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» открывали огонь из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по оборонным укреплениям ВСУ на подступах к Широкино. Также под прицелом из гранатометов различных систем и стрелкового оружия оказались окраины Старогнатовки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» боевики совершили обстрел гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия на подступах к Хутору Вольный.

За текущие сутки потерь в рядах Объединенных сил вследствие вражеских обстрелов нет.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.
ForUm

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