С начала июня в Португалии наблюдается активное развертывание новой информационной спецоперации против Украины, которая имеет характерные для российской пропаганды месседжи и нарративы. Признаки целенаправленного негативного антиукраинского информационного воздействия заметили волонтеры InformNapalm украинской диаспоры в Португалии.

Кульминацией этой спецоперации стало то, что 21 июня 2020 в одной из самых популярных португальских газет Público вышло сразу 3 статьи, в которых Украина названа «колыбелью мирового современного нацизма» и «тренировочной площадкой для неонацистов со всего мира». А 23 июня публикации повторились, при этом их автор спровоцировал дипломатический скандал.

В материале отмечается, что лоббисты Кремля активно действуют и в Португалии, иногда открыто, а иногда за вывесками «Украинской общественной организации». Информационные атаки осуществляются регулярно, а иногда так называемый «Безсмертный полк» провоцирует и столкновения на улицах Лиссабона.

Периодически во внимание читательской и зрительской аудитории бросают обвинения украинцев в фашизме, нацизме и неонацизме. Одним из ярких примеров может служить Mamadou Ba - известный в Португалии своими расистскими высказываниями, возглавляющий организацию SOS Racismo, созданную якобы с целью «борьбы с расизмом».

Mamadou Ba относится к крайней левой партии и член португальского парламента. Его сообщение на странице предупреждает португальцев быть осторожными, якобы «Лиссабон является инфицированный украинскими наци».

Украинская община Португалии отреагировала на такой выпад манифестацией, написанием открытого письма и письма-жалобы в парламент.

Очередная активизация антиукраинской информационной кампании в Португалии произошла в начале июня. Одним из первых тревожных сигналов была статья Жулии Фонтеш (Giulia Fontes), которая 1 июня появилась в бразильских масс-медиа.

В этой статье говорилось, что в Сан-Паулу участники акции в поддержку действующего президента Болсонару появились якобы с «экстремистской символикой», которой, по мнению автора, являются украинские флаги, среди которых красно-черный с украинским трезубцем.

Посол Украины в Бразилии Ростислав Троненко в интервью CNN заявил, что этот флаг является историческим и символизирует плодородную землю Украины и кровь, которую пролили украинцы в борьбе за ее суверенитет, а тризуб, по его интерпретации, означает святую троицу, дань памяти князя Владимира еще с Х века, который принес христианство в Украине.

Вопреки заявлению украинского дипломата, журналистка Жулия Фонтеш настаивала на том, что эта символика якобы принадлежит исключительно «Правому сектору» и является «экстремистской».

В Португалии 21 июня в одной из самых популярных газет Público вышли 3 статьи подряд, в которых Украину называют «колыбелью мирового современного нацизма» и «тренировочной площадкой для неонацистов со всего мира».

Автор этих материалов - Рикарду Кабрал Фирнандеш, который является горячим поклонником крайних левых (Esquerda или Bloco de Esquerda). Все три его статьи подобны по настроению, расставленными акцентами и использованием определений. Наибольшего внимания заслуживает публикация под названием «Украина - военный полигон для крайнего правого мира» (Ucrânia, o campo de treino militar para a extrema-direita mundial).

Несмотря на многочисленные международные документы, определяющие войну на востоке Украины как агрессию РФ, этот журналист активно продвигает в португальском пространстве именно кремлевский нарратив о «гражданской войне на Донбассе».

Оперирования фейковых фактами, не имеют под собой доказательной базы, также присуще автору антиукраинских статей:

«Полк «Азов» стал широким движением, создал государство в составе украинского государства, распространил щупальца по Европе и хочет создать украинский заграничный легион», - продвигает очередной кремлевский нарратив журналист Рикарду Кабрал.

Кабрал даже сравнил Украину с ИГИЛ (в его тексте использована соответствующая португальский аббревиатура Daesh). Для усиления манипуляции он использовал ссылки на авторитет Джейсона Блазакиса, эксперта, который 10 лет отвечал в Госдепе США за финансовое противодействие терроризму и определение террористических организаций. По данным журналиста, Блазакис якобы утверждал, что именно таким способом тренировки убийц-экстремистов ИГИЛ преуспел в Сирии, а Украина является идеальной площадкой для обучения террористов, потому что является «задней дверью Европейского Союза». Первоисточников такой интерпретации и подобных заявлений от Джейсона Блазакиса расследователи не нашли.

Интересно, что Кабрал называет Революцию Достоинства на Майдане кремлевским термином – «переворот против действующего президента Януковича».

Посольство Украины в Португальской Республике в лице посла Инны Огнивец обратилось в португальские институты и широкой общественности, выразив возмущение представлением ложной информации в одной из самых распространенных газет.

Примечательно, что сторонники «партии Шария» скоординировано бросились оставлять негативные комментарии к публикации с этим обращением на странице посольства Украины в Португалии.

23 июня газета, в которой Рикарду Кабрал печатал свои антиукраинские материалы, снова вышла из той же статьей на передовицы.

Проживающие в Португалии украинцы также подготовили открытое обращение к парламенту с просьбой обратить внимание на появление фейковых новостей и публикаций, продвигающих нарративы страны-агрессора - РФ, что вредно не только для Украины, но и несет угрозы для политических активов самой Португалии, которая предоставляла и продолжает оказывать политическую поддержку Украины в борьбе за суверенитет и независимость. Так, Португалия является одной из стран, признавших Голодомор геноцидом. Также Португалия проголосовала за то, чтобы Североатлантический совет признал Украину членом Программы расширенных возможностей НАТО.