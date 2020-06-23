Пограничники задержали неподалеку КПВВ «Новотроицкое» боевика – ефрейтора незаконных вооруженных формирований, сообщается на странице МВД в Facebook.
«Направляясь к своим позициям, он случайно наткнулся на контрольный пост ООС», - сообщили в ведомстве.
В 2018 году он по собственному желанию пришел к незаконным вооруженным формированиям, нес службу на линии разграничения в составе расчета зенитной установки ЗУ-23-2. У задержанного были документы так называемой «ДНР», среди которых: паспорт, военный билет, удостоверение фонда ветеранов боевых действий, а также военная форма российского образца в дорожной сумке.
Боевика передали сотрудникам Служба безопасности Украины.
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