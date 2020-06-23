также в разделеОбщество
Минобороны ответило на критику качества знака «Ветеран войны»
ЕС и ВОЗ передали украинским больницам месячный запас средств защиты 5
На Прикарпатье из-за стихии отменили электричку 7
Завтра еще можно подышать: с четверга в Украину вернется жара 12
На Припяти восстановят судоходство: ремчерпание безопасно для окружающей среды 9
В ОАСК поступил иск о правдивости информации о биолабораториях США 12
Гибель щенков в самолете: МАУ отстранила менеджера и запретила перевозку животных 16
СМИ: Семья главы следствия по делу Шеремета владеет имуществом на более 30 млн 14
Зеленский обратился к дальнобойщикам-нарушителям: «Вы – засранцы» 33
Одесские чиновники присвоили 13 млн на е-учебниках для школьников 19
В РФ заявили о задержании якобы завербованного СБУ полицейского 9
Зеленский одобрил проведение инвентаризации лесов в Украине 11
Ренат Кузьмин призвал всех граждан Украины к работе над новой национальной идеей 21
В Украине начали расследовать смерти врачей от COVID-19 15
Паводок в Карпатах: Шмыгаль собирает комиссию по ЧС на послезавтра 29
Из харьковской больницы, начавшей принимать больных COVID-19, увольняется персонал 58
Шмыгаль: Тотальный карантин грозит катастрофическими последствиями 19
К ослаблению карантина не готовы 14 областей Украины 44

Пограничники задержали неподалеку КПВВ «Новотроицкое» боевика – ефрейтора незаконных вооруженных формирований, сообщается на странице МВД в Facebook.

«Направляясь к своим позициям, он случайно наткнулся на контрольный пост ООС», - сообщили в ведомстве.

В 2018 году он по собственному желанию пришел к незаконным вооруженным формированиям, нес службу на линии разграничения в составе расчета зенитной установки ЗУ-23-2. У задержанного были документы так называемой «ДНР», среди которых: паспорт, военный билет, удостоверение фонда ветеранов боевых действий, а также военная форма российского образца в дорожной сумке.

Боевика передали сотрудникам Служба безопасности Украины.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги