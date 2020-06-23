Причина гибели животных, которые перевозились рейсом Киев-Торонто 13 июня 2020, не установлена, сообщила пресс-служба авиакомпании «Международные Авиалинии Украины».

Основанием для ее установки является отчет, который выдается канадской ветеринарной службой.

Тем временем, в МАУ начато собственное служебное расследование, в ходе которого отстранили руководителя Дирекции по грузовым перевозкам и логистике, а также по собственному решению авиакомпании наложено эмбарго на перевозку животных воздушными судами B767, начиная с 19 июня 2020 года. Кроме того, в рамках открытого уголовного производства начался процесс предоставления документов Бориспольскому участку Национальной полиции Украины.

В авиакомпании настаивают на том, что делать выводы о причинах гибели животных стоит после получения официальных документов со стороны уполномоченных органов Канады. Авиакомпания МАУ регулярно проходит аудит IOSA по стандартам безопасности полетов и стандартов, регулирующих, в том числе, перевозки животных. Правила перевозки животных регулируются Live Animals Regulations (установкой по правилам перевозки животных LAR) - документом IATA (Международной ассоциации воздушного транспорта).

Что касается перевозки животных непосредственно рейса Киев-Торонто, то в авиакомпании отмечают, что все животные имели коммерческое назначение. Только одно животное летело с пассажиром. Авиакомпания регулярно осуществляет перевозки животных на заказ грузоотправителей в Северную Америку, Канаду, Тель-Авив и др. Стоит добавить, что перевозка породистых щенков, особенно брахоцефалов, к которым относятся в том числе французские бульдоги, имеет определенные риски, которые знают и понимают владельцы данных животных.

Животные отправлялись грузоотправителями как коммерческий живой груз. Общее количество животных на рейсе составило 559 собак и 89 котов, которые были сформированы в 337 клетках. Размещение животных в клетках более одного разрешается, если животные могут свободно двигаться и перемещаться. Клетки для животных имеют конструкцию, которая обеспечивает свободную циркуляцию воздуха. Такой стандарт клеток для транспортировки соответствует требованиям LAR. На рейсе перевозились собаки среднего возраста 4 месяца (самый популярный возраст для коммерческих животных, поскольку экспорт животных в большинстве стран разрешается после прививки от бешенства, которая делается в указанном возрасте).

Перевозка большого количества животных стала возможной, поскольку данный рейс был эвакуационным. Количество пассажиров на рейсе составило 92 из 272 доступных пассажирских кресел. Грузовой отсек самолета B767 вследствие малого количества пассажиров имел свободные емкости.

Грузовой салон самолета Boeing 767, в котором перевозились животные (передний, задний и балочный грузовой отсек) полностью вентилируются и являются температурно регулируемыми, что обеспечивается конструкцией воздушного судна. Поэтому любые манипуляции об отсутствии воздуха либо не рабочих систем кондиционирования исключаются авиакомпанией. Состояние животных во время перелета обусловлено большим количеством факторов, в том числе условиями транспортировки и хранения животных к передаче авиакомпании от грузоотправителей.