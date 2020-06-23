За минувшие сутки, 22 июня, вооруженные формирования РФ нарушили режим прекращения огня 16 раз, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Враг активно применял при этом запрещенные Минскими договоренностями артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибра 120 и 82 мм, противотанковые ракетные комплексы, крупнокалиберные пулеметы, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

На все провокации противника подразделения Объединенных сил дали решительный огневой ответ. Агрессивные действия наемников и в дальнейшем будут жестоко и оперативно прекращаться нашими защитниками.

За прошедшие сутки, вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

По данным разведки, 22 июня наши защитники уничтожили двух и ранили трех захватчиков.

С начала текущих суток российские вооруженные формирования активности не проявляли. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.