Пандемия COVID-19 в мире продолжает набирать обороты. Вызванные ею кризисы будут ощущаться общественностью десятилетиями. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейсус, передает РБК-Украина со ссылкой на The Economic Times.



Он заявил, что пандемии гораздо тяжелее, чем просто кризис в здравоохранении. «Это еще и экономический кризис, и социальный кризис, а во многих странах - еще и политический кризис», - добавил Гебрейсус. Напомним, в мире заразились коронавирусом 9 071 982 человек, из них 4 854 700 человек выздоровели и 471 167 человек умерли.

Отметим, на прошлой неделе в Украине был ряд антирекордов по COVID-19, самый большой прирост пришелся на пятницу - был 921 новый случай. Однако, в Украине третий день подряд сокращается число новых случаев коронавируса.