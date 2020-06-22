Судебное заседание по рассмотрению апелляционной жалобы стороны защиты в уголовном производстве в отношении бывшего главы одесского областного отделения общественной организации «Правый сектор» Сергея Стерненко назначен 26 июня, сообщила пресс-служба суда.
«Рассмотрение апелляционной жалобы, поданной на решение следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 15 июня 2020 о применении меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста в отношении подозреваемого С., назначено на 26 июня 2020 11:00, зал судебного заседания № 201», - говорится в сообщении.
Автоматизированная система определила судей, которые рассмотрят апелляцию: судья-докладчик Валерий Лашевич, а также судьи Николай Ященко и Иван Рыбак.
Напомним, 11 июня в Главном следственном управлении СБУ Стерненко было сообщено о подозрении в совершении преступления по ст. 115 ч. 1 (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) и ст. 263 ч. 2 (ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса.
Стерненко – активист из Одессы, участник местного Евромайдана и бывший руководитель одесского «Правого сектора».
Вечером 24 мая 2018 года двое злоумышленников совершили нападение на Стерненко и его девушку. Отбиваясь, активист смертельно ранил одного из них ножом в живот. Ножевые ранения были и у самого Стерненко, и у второго нападавшего, которого полиция вскоре задержала, но сразу же отпустила, предоставив ему статус свидетеля, а позднее - государственную охрану.
Всего в 2018 году на Стерненко в Одессе было совершено три покушения.
Дела о нападениях передали в Главное следственное управление СБУ в Киеве - как пояснили в прокуратуре, в связи с «необходимостью проверки информации относительно возможной причастности к нападениям представителей местной власти и полиции».
За два года следствие официально не установило организаторов нападений на Стерненко. Никаких приговоров по этим делам нет.
15 июня суд отправил под круглосуточный домашний арест.
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