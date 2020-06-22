также в разделеОбщество
Каждый третий украинец сожалеет о распаде СССР 17
Минздрав изменит принцип финансирования пакетов лечения COVID-19 18
«В центре города и недорого»: Малюська проверил СИЗО в Черновцах 13
В Украине рассекретили детали аварии на ЧАЭС 22
Профсоюз «Антонова» хочет через суд выйти из состава «Укроборонпрома» 31
В Украине изменили методику определения регионов, где нужно усилить карантин 50
Зеленский внес в Раду проект судебной реформы 18
Суд вынес приговор лидеру ОУН Коханивскому 38
Медведчук показал журналистам Евангелие 1575 года 46
В Крыму начали заочно судить Рефата Чубарова 12
МИД представил карту мира для планирования путешествий во время пандемии 27
В Нидерландах началось седьмое заседание суда по делу МН17 27
Украинцев предупредили о грозах с градом и шквалах 24
Из затонувшего под Одессой танкера произошел разлив топлива 64
Число выявленных случаев COVID-19 в Украине понемногу снижается 51
Дело PS 752: Зеленский пригрозил Ирану международными судами 30
В Черногории открылся украинский реабилитационный центр 13
В Одессе усиливают карантин 58

Судебное заседание по рассмотрению апелляционной жалобы стороны защиты в уголовном производстве в отношении бывшего главы одесского областного отделения общественной организации «Правый сектор» Сергея Стерненко назначен 26 июня, сообщила пресс-служба суда.

«Рассмотрение апелляционной жалобы, поданной на решение следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 15 июня 2020 о применении меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста в отношении подозреваемого С., назначено на 26 июня 2020 11:00, зал судебного заседания № 201», - говорится в сообщении.

Автоматизированная система определила судей, которые рассмотрят апелляцию: судья-докладчик Валерий Лашевич, а также судьи Николай Ященко и Иван Рыбак.

Напомним, 11 июня в Главном следственном управлении СБУ Стерненко было сообщено о подозрении в совершении преступления по ст. 115 ч. 1 (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) и ст. 263 ч. 2 (ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса.

Стерненко – активист из Одессы, участник местного Евромайдана и бывший руководитель одесского «Правого сектора».

Вечером 24 мая 2018 года двое злоумышленников совершили нападение на Стерненко и его девушку. Отбиваясь, активист смертельно ранил одного из них ножом в живот. Ножевые ранения были и у самого Стерненко, и у второго нападавшего, которого полиция вскоре задержала, но сразу же отпустила, предоставив ему статус свидетеля, а позднее - государственную охрану.

Всего в 2018 году на Стерненко в Одессе было совершено три покушения.

Дела о нападениях передали в Главное следственное управление СБУ в Киеве - как пояснили в прокуратуре, в связи с «необходимостью проверки информации относительно возможной причастности к нападениям представителей местной власти и полиции».

За два года следствие официально не установило организаторов нападений на Стерненко. Никаких приговоров по этим делам нет.

15 июня суд отправил под круглосуточный домашний арест.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

0
Теги