Одна из планируемых поправок к Конституции России, о защите целостности этого государства, имеет целью сделать неконституционными любые законодательные инициативы, которые бы предусматривали возвращение Крыма Украине, заявил главный российский сенатор.

Именно эту цель, а не «ловить людей», которые призывают вернуть Крым Украине, должна упомянутая поправка, сказал член Совета федерации (верхней палаты парламента России) Андрей Клишас, который является сопредседателем рабочей группы для разработки поправок к Конституции России и председателем комитета Совета федерации по конституционному законодательству, российскому агентству «РБК», передает Радио Свобода.

«Это записано для того, чтобы никто не мог серьезно внести поправку в законодательство, по которой Крым передается Украине. Это делается для того, чтобы ни один орган государственной власти, включая президента или парламент, или правительство, не могли серьезно вести переговоры, например, о возвращении Крыма Украине», - сказал он.

Эта поправка, среди прочего, также сделает невозможным урегулирование территориальной проблемы с Японией, которая требует вернуть ей ряд Курильских островов, которые после Второй мировой войны оккупировал СССР и которые теперь контролирует Россия.

Напомним, представитель президента России Дмитрий Песков заявил 22 июня, что «Россия не имеет территориальных претензий к своим соседям».

Так он прокомментировал слова Владимира Путина из его очередного интервью: в нем российский руководитель утверждал, что оккупирован Россией украинский Крым «всегда был нашим, даже с юридической точки зрения». «Мы не «получили» (Крым, - ред.) - народ, который живет в Крыму, принял решение воссоединиться с Россией», - повторил Путин версию Кремля с оправданием незаконного псевдореферендума, который Россия устроила в уже оккупированном ею Крыму весной 2014 года и который стал РФ основанием утверждать, что по его результатам Крым, мол, вошел в ее состав; мировое сообщество не признает этого.

В том интервью Путин также ставил под сомнение распад Советского Союза, заявляя, что тогдашние республики СССР, входя в союз (по версии Кремля, это происходило «добровольно»), «получили в свой багаж огромные количества русских земель, традиционных российских территорий», а затем вышли из СССР с этими территориями. «Тогда хотя бы выходила (республика - ред.) с тем, с чем пришла, и не тянула с собой подарки от российского народа», - заявил российский президент.