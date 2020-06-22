Президент Украины Владимир Зеленский в интервью канадскому изданию The Globe and Mail не ответил на вопрос, поддержала ли Украина Канаду на выборах в Совет безопасности ООН.

«Украина всегда поддерживала и продолжит поддерживать Канаду. О голосовании и избирательный процесс в Организации Объединенных Наций я не хочу говорить, потому что это конфиденциальная информация. Я знаю, что Канада очень хотела быть избранным и быть в Совете безопасности ООН. Что ж, на этот раз этого не случилось, но это важно для Канады и важно для Украины, потому что успех Канады – это успех Украины», - сказал Зеленский, передает Радио Свобода.

Он также не ответил на вопрос о слухах, якобы Украина пообещала свои голоса Норвегии и Ирландии – еще до того, как Канада начала свою кампанию.

«Я знаю эту информацию, но я не могу ее раскрыть, потому что это конфиденциальная информация», - заявил Зеленский.

Совет безопасности ООН состоит из пяти постоянных членов (США, Великобритания, Франция, Китай и Россия) и 10 непостоянных, избираемых на два года.

18 июня Мексика, Индия, Норвегия и Ирландия были избраны новыми непостоянными членами Совета безопасности ООН.