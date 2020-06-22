За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 10 раз обстреляли позиции Объединенных сил. 21 июня противник применил запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также вооружения БМП, гранатометы различных систем, противотанковые ракетные комплексы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, говорится в сводке штаба.

Кроме того, вооруженные формирования РФ осуществили обстрел населенного пункта в Донецкой области.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» рядом с населенными пунктами Крымское, Железное и Шумы агрессор применил минометы 120-го и 82-го калибра. Кроме этого, противник использовал станковые противотанковые гранатометы.

Активизировался враг и неподалеку Новотошковского, применив 82-х мм минометы.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» захватчики три раза обстреляли позиции Объединенных сил неподалеку Авдеевки из минометов 120-го калибра, вооружения БМП, станковых противотанковых гранатометов, а также вели огонь из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Против защитников Старогнатовки противник сначала использовал противотанковые ракетные комплексы, а впоследствии – гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Кроме того, российские оккупанты, применив противотанковый ракетный комплекс «Корнет» калибра 152 мм, подвергли опасности гражданских жителей, проживающих вблизи линии соприкосновения в населенном пункте Бердянское. Противотанковая управляемая ракета взорвалась неподалеку местной амбулатории. К счастью, никто из местных жителей не пострадал.

Вследствие вражеской агрессии один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

С начала текущих суток зафиксировано 7 случаев нарушения режима прекращения огня. Российские вооруженные формирования в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» вблизи Хутора Вольный трижды открывали огонь из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также минометы 120-го калибра противник применил у Новотошковского, Орехово и Голубовского. Кроме того, оборонительные укрепления наших военнослужащих неподалеку Попасной враг обстрелял из станковых противотанковых гранатометов.

За текущие сутки один украинский защитник получил ранения.

В ответ на обстрелы наши подразделения обороняющихся открывали огонь для прекращения агрессивных действий оккупантов. Захватчики получили адекватный ответ от украинских воинов. Потери противника уточняются.