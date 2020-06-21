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В результате вражеского обстрела на Донбассе ранения сегодня получил один украинский военнослужащий. Оккупационные силы уже 8 раз нарушали режим прекращения огня.

Об этом сообщает командование операции Объединенных сил в Facebook.

Пророссийские боевики сегодня открывали огонь по позициям украинских военных из запрещенных минскими соглашениями минометов 82-го и 120-го калибров, вооружения БМП-1, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

Под вражеские обстрелы попали позиции подразделений Объединенных сил вблизи Зализного, Шумов, Крымского, Новотошковского, Авдеевки и Старогнатовки. На участках разведение сил сегодня сохраняется тишина.

На вражескую активность украинские военнослужащие ответили огнем из штатного вооружения, после чего оккупанты прекратили обстрелы.
ForUm

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