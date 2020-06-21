В Киево-Печерской лавре почтили память всех святых, в земле Русской просиявших.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел, в день памяти всех святых, в земле Русской просиявших, 21 июня, Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавил Божественную литургию на площади перед Успенским собором Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.

За богослужением верующие молились об избавлении от эпидемии коронавируса и о врачах, которые ведут борьбу с болезнью.

По благословению Предстоятеля сегодня, в день медика, во всех храмах и монастырях Украинской Православной Церкви совершили молебны о здравии живых, а также панихиды по усопшим медицинскими работниками.