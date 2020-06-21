В Киево-Печерской лавре почтили память всех святых, в земле Русской просиявших.
Фото: УПЦ
Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел, в день памяти всех святых, в земле Русской просиявших, 21 июня, Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавил Божественную литургию на площади перед Успенским собором Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.
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