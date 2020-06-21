также в разделеРелигия
Митрополит Онуфрий рассказал, что приближает человека к святости 14
Митрополит Онуфрий поздравил медиков с профессиональным праздником 10
Патриарх Кирилл напомнил о празднике, который совпал с началом войны 11
В Киево-Печерской лавре почтили память всех святых, в земле Русской просиявших, и помолились о медиках 9
В Мгарском монастыре на Полтавщине освящена новая часовня в честь пресвятой Богородицы 17
В РПЦ считают снос монументов в США попыткой переписать историю 13
УПЦ сегодня молится обо всех врачах и медработниках 9
В Горненском монастыре в Иерусалиме сегодня престольный праздник 15
На могиле Склифосовского помолились обо всех почивших медиках Полтавской епархии УПЦ 22
В УПЦ сообщают о мошенниках, которые собирают пожертвования на монастырь на Анниной Горе 21
Медработники на передовой совершают ежедневный подвиг - Запорожский митрополит УПЦ 15
В Лазурном более ста участников выступили на молодежной конференции УПЦ 16
ВР готовит ряд законопроектов, которые коснуться Церкви 16
Митрополит Антоний объяснил, какими качествами обладает искренне верующий человек 23
Ректор КДАиС объяснил, чем опасно понятие «специализации» святых 10
На Донетчине при поддержке УПЦ состоялся праздник для детей с ограниченными возможностями 13
На Полтавщине священник УПЦ благословил призывников 24
В День медика во всех храмах УПЦ будут молиться о врачах 15

На Волыни попрощались с погибшим военным.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Владимир-Волынскую епархию, 20 июня во Владимир-Волынском прощалось с Ильей Струком, который погиб от пулевого ранения 17-го июня на Востоке.

«В этот день на центральной площади города состоялись прощальные мероприятия на которые пришло много горожан и жителей района, а также присутствовали боевые побратимы, духовенство и представители власти. После общегородского прощание, тело героя было доставлено в село Летничье, к дому, в котором он проживал, откуда после молитвы тело  перенесли пешим ходом священнослужителей, родных, друзей погибшего и жителей села в местный Свято-Пантелеймоновский храм», - рассказали в епархии.

Чин погребения погибшего возглавил благочинный Владимир-Волынской округа протоиерей Сергий Гуз.
После прощания и заупокойных богослужений военного похоронили на кладбище в селе Поничев Владимир-Волынского района.

Житель села Летничье Илья Струк погиб 17 июня. Военный получил пулевое ранение, несовместимое с жизнью, во время боевого дежурства. Согласно официальному сообщению командования ВМС ВСУ, Илья Струк находился на боевом дежурстве в одной из позиций подразделения. В результате обстрела он получил ранение, которое оказалось несовместимым с жизнью.

Защищать Украину Илья Струк отправился в 2014-м. Тогда ему было всего 19 лет. Матрос 503-го отдельного батальона морской пехоты служил в подразделении гранатометчиками.

По возвращении домой, Илья планировал свадьбу, а также собирался стать офицером. 

Илья Струк учился в Почаевской Духовной семинарии. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
5990 грн.
10
Теги