На Волыни попрощались с погибшим военным.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Владимир-Волынскую епархию, 20 июня во Владимир-Волынском прощалось с Ильей Струком, который погиб от пулевого ранения 17-го июня на Востоке.

«В этот день на центральной площади города состоялись прощальные мероприятия на которые пришло много горожан и жителей района, а также присутствовали боевые побратимы, духовенство и представители власти. После общегородского прощание, тело героя было доставлено в село Летничье, к дому, в котором он проживал, откуда после молитвы тело перенесли пешим ходом священнослужителей, родных, друзей погибшего и жителей села в местный Свято-Пантелеймоновский храм», - рассказали в епархии.

Чин погребения погибшего возглавил благочинный Владимир-Волынской округа протоиерей Сергий Гуз.

После прощания и заупокойных богослужений военного похоронили на кладбище в селе Поничев Владимир-Волынского района.

Житель села Летничье Илья Струк погиб 17 июня. Военный получил пулевое ранение, несовместимое с жизнью, во время боевого дежурства. Согласно официальному сообщению командования ВМС ВСУ, Илья Струк находился на боевом дежурстве в одной из позиций подразделения. В результате обстрела он получил ранение, которое оказалось несовместимым с жизнью.

Защищать Украину Илья Струк отправился в 2014-м. Тогда ему было всего 19 лет. Матрос 503-го отдельного батальона морской пехоты служил в подразделении гранатометчиками.

По возвращении домой, Илья планировал свадьбу, а также собирался стать офицером.

Илья Струк учился в Почаевской Духовной семинарии.