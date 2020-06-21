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В воскресенье, 21 июня, лоукост Ryanair возобновил рейсы в Украину. В Киев прибыл самолет из Мадрида.

Об этом сообщает пресс-служба Ryanair.

Пока авиакомпания летает только по трем направлениям.

«Сегодня, впервые после ослабление карантина, в аэропорт «Борисполь» прилетел самолет из Мадрида. Вечером в Киев запланирован еще один рейс Ryanair из Барселоны... Мадрид, Барселона и Берлин - это пока единственные направления в Киев, которые есть в расписании лоукоста Ryanair на июнь. С 1 июля авиакомпания возобновит более 20 маршрутов из Украины», - говорится в сообщении.

Напомним, ранее другой лоукост Wizz Air возобновил полеты в шесть стран из аэропорта «Киев».

Отметим, Украина возобновила международное авиасообщение с 15 июня.
ForUm

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