Китай передал во Всемирную организацию здравоохранения геном коронавируса COVID-19, который стал причиной новой вспышки инфекции в Пекине. КНР утверждает, что это европейский штамм.
Об этом сообщает Радио Свобода.
В тот день в Пекине был зафиксирован первый новый случай COVID-19 за последние месяцы. С того момента количество больных уже выросло до 183.
На прошлой неделе, еще до публикации данных о геноме, китайские ученые предположили, что пекинский штамм аналогичный европейскому, однако не обязательно прибыл непосредственно из Европы. Эксперты предполагали, что вирус мог находиться в упаковке замороженных продуктов.
Напомним, в Китае фиксируют рост новых случаев коронавируса.
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