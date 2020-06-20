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Китай передал во Всемирную организацию здравоохранения геном коронавируса COVID-19, который стал причиной новой вспышки инфекции в Пекине. КНР утверждает, что это европейский штамм.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Данные опубликовал Национальный центр микробиологии Китая. Информация о геноме базируется на трех образцах вируса - двух человеческих и одном из окружающей среды, собранных 11 июня.

В тот день в Пекине был зафиксирован первый новый случай COVID-19 за последние месяцы. С того момента количество больных уже выросло до 183.

На прошлой неделе, еще до публикации данных о геноме, китайские ученые предположили, что пекинский штамм аналогичный европейскому, однако не обязательно прибыл непосредственно из Европы. Эксперты предполагали, что вирус мог находиться в упаковке замороженных продуктов.

Напомним, в Китае фиксируют рост новых случаев коронавируса.
ForUm

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