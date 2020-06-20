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За прошедшие сутки среди военнослужащих и сотрудников Вооруженных сил Украины зарегистрировано 10 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ в субботу, 20 июня.

Из них четыре человека госпитализированы (двое военнослужащих – в Национальном военно-медицинском клиническом центре ГВКГ, еще двое – в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона). Состояние пациентов оценивается как удовлетворительное.

На лечении дома под контролем медицинской службы находятся шесть человек: двое военнослужащих и один сотрудник ВСУ в Киевской области, двое военнослужащих – во Львовской области, один сотрудник ВСУ – в Винницкой области. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение болезни.

Всего в ВСУ коронавирусом болеют 137 человек. На самоизоляции находятся 387 человек. У 10 из них изоляция заканчивается в ближайшие трое суток.

Напомним, сегодня в Украине зафиксировали 841 новый случай коронавируса.
ForUm

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