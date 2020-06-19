В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно обеспечения равных возможностей матери и отца по уходу за ребенком» (№ 3695), который расширяет возможности украинских мужчин в части совмещения профессиональной деятельности с семейными обязанностями и воспитанием детей предлагает ввести новый вид отпуска для мужчин – отпуск при рождении ребенка. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе главы государства.

Законопроект поможет устранить законодательные пробелы, которые ограничивают права мужчины на отпуск по уходу за ребенком и создать предпосылки для усиления роли отца в процессе воспитании детей и развития ответственного отцовства в Украине.

В частности, законопроектом предлагается внести изменения в Кодекс законов о труде и Закон Украины «Об отпусках», закрепив на законодательном уровне такие права мужчин:

- на установление сокращенного рабочего времени для родителей, воспитывающих детей без матери (в том числе в случае длительного пребывания матери в лечебном учреждении), а также имеют детей в возрасте до четырнадцати лет или ребенка с инвалидностью (в действующем законодательстве это право предусмотрено только для женщин);

- на получение мужчиной одноразового оплачиваемого отпуска продолжительностью до 14 календарных дней при рождении ребенка;

- равные права отца и матери на отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста (в действующем законодательстве право отца понимается как производное от права матери на такой отпуск, то есть только мать может делегировать право на отпуск отцу или другим родственникам, фактически ухаживающими за ребенком, что ограничивает отца, мать ребенка которого является самозанятым лицом или физическим лицом - предпринимателем, в праве воспользоваться отпуском по уходу за ребенком, поскольку такая женщина не состоит в трудовых отношениях и не имеет права на любой вид отпуска).

С полным текстом законопроекта можно ознакомиться по этой ссылке.

Этот законопроект – первый шаг Украины в выполнении ее обязательств в рамках международного «Партнерства Биарриц» по установлению равных прав для женщин и мужчин во всех сферах жизни.