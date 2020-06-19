За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 14 раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции ООС из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперской и стрелкового оружия, говорится в сводке штаба.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» у Авдеевки враг в обед и неоднократно в вечернее время применил минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Также в темное время суток у этого населенного пункта агрессор применил снайперское оружие.

По украинским защитникам, которые выполняют задачи в пригороде Марьинки, захватчики четыре раза вели огонь из ручных, автоматических противотанковых и подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», вблизи Крымского противник утром выпустил 7 мин из запрещенных минометов калибра 120 мм, а во второй половине дня дважды обстреляли наши позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Рядом с населенным пунктом Орехово, российские наемники три раза открывали огонь по украинским защитникам из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

К сожалению, в результате вражеских обстрелов один военный погиб, один – получил ранения.

По данным разведки, 18 июня украинские защитники уничтожили вражеский военный грузовик и склад боеприпасов на минометной позиции захватчиков.

С начала текущих суток в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» российские вооруженные формирования обстреляли наши позиции из гранатометов различных систем и стрелкового оружия вблизи Крымского. Также противник применил минометы калибра 82 мм на подступах к Шумам.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет. Ситуация в районе проведения операции надежно контролируется Объединенными силами.