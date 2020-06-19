Мы привыкли называть агентами Кремля политических крикунов, которые через пророссийские СМИ, часто с помощью фейков, сеют вражду в украинском обществе. Однако настоящие шпионы работают в тишине, без спешки собирают ценную для врага военную информацию, основательно вербуют чиновников, готовят почву для терактов и саботажа.

Нередко эти люди занимают ответственные посты, имеют высокие звания и награды, пользуются уважением — как все военные у народа в наше непростое время. Служат командирами боевых подразделений — как разоблаченный СБУ на днях командир корабля, который пытался слить совершенно секретные военные данные врагу.

Эти шпионы в основном глубоко законспирированы, и найти их непросто. Поэтому каждый успех нашей контрразведки в их разоблачении — это маленькая военная победа.

Топ-13 военнослужащих ВСУ и других силовых органов, завербованных ФСБ и ГРУ России за несколько последних лет, который предлагает читателю Укринформ, конечно — не очень приятный для восприятия список. Но – полезный для понимания каждым украинцем простой истины — война требует бдительности от каждого.

1. СЛИВАЛ ДАННЫЕ ОБ ОБОРОНЕ МАРИУПОЛЯ

В октябре 2016 года сотрудники военной контрразведки задержали экс-офицера ВСУ в Ривном во время получения «документов», в которых, по его убеждению, содержалась секретная информация военного характера. По замыслу куратора, российские спецслужбы должны были получить материалы о мобилизационном развертывании в районе проведения антитеррористической операции и относительно подразделений украинской армии, дислоцированных возле Мариуполя.

Правоохранители установили, что майор Вооруженных сил Украины в запасе после увольнения выехал на постоянное место жительства в Москву. В России он был завербован представителем ГУ ГШ Вооруженных сил РФ (орган внешней разведки российских вооруженных сил), с которым был знаком со времен совместной учебы в военном вузе. По заданию своего «куратора» он вернулся в Украину для сбора сведений о частях и подразделениях Вооруженных сил в районе проведения антитеррористической операции.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что агент вышел с предложением о «сотрудничестве» на старшего офицера одного из оперативных командований ВСУ, предложил ему за деньги передавать информацию. После «встречи» украинский военный сразу обратился в СБ и к своему руководству с информацией о попытке вербовки.

В рамках уголовного производства сотрудники СБУ зафиксировали, что агент организовал общение украинского офицера с представителем российской военной разведки по электронной почте.

Корецкий районный суд Ривненской области признал задержанного виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины и присудил ему 14 лет лишения свободы.

2. «НЕВСКИЙ В ЮБКЕ»

5 октября 2017 года сотрудники СБУ задержали военнослужащего Национальной гвардии Украины, секретоносителя Радионову Антонину, которая проходила службу на центральной базе хранения НГУ. Годом ранее она была завербована спецслужбами России и передавала в РФ документы, в том числе и с ограниченным доступом. Имела два псевдонима, которыми подписывала свои агентурные сообщения – «45-й» и «Невский», заметьте — мужские псевдонимы, чтобы скрыть, что агент – женщина.

Родионова осуждена по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины к 4 годам лишения свободы.

3. РАСКАЯНИЕ ЕЖОВА

20 декабря 2017 года работники СБУ разоблачили заместителя руководителя протокола премьер-министра Украины Станислава Ежова, которого российские спецслужбы завербовали во время его продолжительной командировки за рубежом.

По данным спецслужбы, чиновник в период с мая по декабрь 2017 года, выполняя задания ГУ ГШ Вооруженных сил РФ, в ущерб государственной безопасности Украины и оказывая содействие в проведении подрывной деятельности против нашего государства, собирал важную информацию с Кабинета министров Украины относительно внешних отношений, которую передавал сотрудникам внешней разведки РФ.

21 декабря 2017 года Ежову объявлено подозрение в совершении государственной измены.

Голосеевский райсуд Киева своим решением от 22 августа 2018 года утвердил соглашение о признании виновности между бывшим переводчиком премьер-министра Станиславом Ежовым и прокурором Главной военной прокуратуры Александром Банником.

В нем отмечается, что 21 августа 2018 года между обвиняемым и прокурором Главной военной прокуратуры Банником было заключено соглашение о признании виновности. Согласно договору, Ежов признал свою вину в государственной измене, раскаялся, добровольно предоставляет и в дальнейшем обязан предоставлять признательные и изобличающие показания суду в выяснении обстоятельств деятельности соучастников преступления, которые имеют существенное значение для полного их разоблачения.

Стороны согласовали наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 28 дней без конфискации имущества. При этом к Ежову был применен так называемый “закон Савченко”, согласно которому один день в СИЗО равен двум дням лишения свободы. Поскольку Ежов находился в СИЗО с 20 декабря 2017-го года по 3 июля 2018 года, его отпустили на свободу.

4. ЭКСПЕРТ С ДВУМЯ ГРАНАТАМИ

21 декабря 2017 года сотрудники Управления внутренней безопасности СБУ разоблачили старшего консультанта-эксперта одного из центральных подразделений Службы в сотрудничестве со спецслужбами РФ.

Оперативники СБУ установили, что подполковник передавал служебную информацию представителям страны-агрессора, оказывал им помощь в проведении разведывательно-подрывной деятельности в ущерб национальной безопасности Украины.

Во время обысков по местам постоянного и временного проживания злоумышленника сотрудники СБУ обнаружили ноутбуки и планшеты с доказательствами переписки и передачи информации российским спецслужбам. Также изъят пистолет "ТТ", две гранаты Ф-1 и более 700 патронов различного калибра.

Открыто уголовное производство.

5. ПОХИТИТЕЛЬ БЕСПИЛОТНИКОВ

21 апреля 2018 года сотрудники контрразведки разоблачили работника одного из стратегических предприятий Министерства обороны в шпионской деятельности в пользу Российской Федерации. Задержали шпиона в Киеве на рабочем месте.

Правоохранители установили, что уроженец РФ, полковник запаса Вооруженных сил Украины в июле 2017 года во время пребывания у близких родственников на территории России был завербован кадровым сотрудником российской военной разведки. За денежное вознаграждение бывший украинский военный осуществлял сбор данных для передачи российским кураторам информации с ограниченным доступом в сфере обороны нашего государства.

По данным СБУ, спецслужбы РФ, в частности, интересовала информация относительно выполнения государственных оборонных заказов и разработок новейших авиационных систем обнаружения беспилотных летательных аппаратов, которые использовались во время проведения антитеррористической операции на востоке Украины.

По заданию военной внешней разведки РФ агент пытался приобрести беспилотный летательный аппарат украинского производства с целью передачи его армии страны-агрессора. Оперативники спецслужбы задокументировали, что связь с «кураторами» шпион осуществлял во время поездок на территорию РФ и с помощью переписки по электронной почте, а после выполнения «задач» злоумышленник планировал выехать в страну-агрессор и получить российское гражданство.

Во время обысков по местам работы и проживания фигуранта дела правоохранители изъяли материалы, подтверждающие его шпионскую деятельность.

Установлено, что при содействии сотрудника разведки РФ гражданин Украины уже получил вид на жительство в России и переоформил военную пенсию для ее получения на российской территории.

Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) продолжаются следственные действия.

6. АГЕНТ ВО ГЛАВЕ РАЙАДМИНИСТРАЦИИ

3 октября 2018 года глава администрации одного из районов Харькова был уличен в сотрудничестве с российскими спецслужбами.

Оперативники СБУ установили, что чиновник в 2015 году, во время пребывания во временно аннексированном Крыму, был завербован представителями ФСБ для выполнения задач в ущерб государственной безопасности Украины. Встречи с кураторами происходили как на территории РФ, так и в третьих странах. Чиновник, который имел допуск к государственной тайне, также активно использовал для общения с россиянами электронную почту и выданные кураторами средства мобильной связи со специальными приложениями.

Сотрудники спецслужбы задокументировали, что райадминистрация под руководством злоумышленника фактически саботировала указы президента по обеспечению мобилизации на территории района. Кроме того, по инициативе чиновника в Харькове были созданы «альтернативные» союзы ветеранов АТО, которые занимались не помощью ветеранам войны на востоке, а вымогательством денежных средств у предпринимателей города.

Через деятельность этих псевдосоюзов также собиралась, систематизировалась и передавалась главе администрации информация о личных данных участников антитеррористической операции. Он накапливал полученную информацию на электронных устройствах для дальнейшей передачи спецслужбам РФ с использованием заранее отработанных каналов электронной связи.

Во время следственно-оперативных действий правоохранители выявили, что злоумышленник собирал списки военнослужащих, которые принимали участие в АТО. По заключению государственного эксперта по вопросам тайн, эти материалы содержали служебную информацию, передача которой спецслужбам РФ наносила существенный ущерб государственной безопасности Украины.

Оказалось, что у чиновника двойное гражданство. При содействии ФСБ он в феврале 2015 года пользовался на временно аннексированной территории АР Крым внутренним паспортом гражданина РФ. В апреле 2016 года этот паспорт был заменен Управлением по вопросам миграции ГУ МВД России по г. Москва на другой. Также должностному лицу был выдан заграничный паспорт гражданина РФ и его индивидуальный налоговый номер.

По результатам расследования главе администрации объявлено о подозрении в совершении преступления – государственная измена. Он будет объявлен в розыск в связи с тем, что он скрывается на территории РФ от органа досудебного расследования.

7. ПОЛИЦЕЙСКИЙ С ШИФРОМ

9 апреля 2019 года контрразведка СБУ разоблачила сотрудника Главного управления Нацполиции в Харьковской области, который работал на Генштаб вооруженных сил РФ.

Украинского полицейского завербовал кадровый офицер Генштаба ВС РФ в городе Белгород. По данным контрразведки, этот российский военный разведчик находился на временно оккупированных территориях Луганской, Донецкой областей в составе оперативных групп Генштаба России и активно создавал агентурные сети среди украинцев для выполнения ими разведывательных задач.

Для передачи информации сотрудник Нацполиции использовал программы шифрования электронных сообщений, а также лично встречался с российским разведчиком на территории Белгородской области РФ. Выполняя задания вражеской разведки, полицейский собирал и передавал секретную информацию, которая циркулирует в Министерстве внутренних дел и Национальной полиции Украины, сообщал о дислокации и мобилизационной готовности украинских военных подразделений и силовых структур на территории Харьковской области.

Во время обыска в доме полицейского были выявлены магнитные носители информации с грифом ограничения доступа, а также компьютер, на котором обрабатывались, хранились и передавались разведывательные сведения. Кроме того, задержанный собирал информацию о патриотически настроенных жителях Харьковской области. Он успел собрать данные о 500 гражданах, которые являются активистами, волонтерами, добровольцами Нацгвардии, участниками АТО.

Задержанному шпиону сообщили о подозрении в государственной измене.

8. ВЕРБОВКА С ИМЕНЕМ АНДРОПОВА

6 июня 2019 года сотрудники контрразведки СБУ прекратили противоправную деятельность агента российской ФСБ – офицера запаса ВСУ. Оперативники задержали злоумышленника в Мариуполе во время получения материалов с ограниченным доступом об отдельных аспектах оперативно-служебной деятельности СБУ.

Было установлено, что офицер запаса ВСУ был завербован на территории России в 2017 году кадровым сотрудником ФСБ РФ во время встречи выпускников Ленинградского высшего военно-политического училища противовоздушной обороны им. Андропова. Для обеспечения эффективной координации выполнения разведывательно-подрывных задач агент был передан на связь представителю так называемой «МГБ ДНР» ‒ гражданину Украины Левченко Вячеславу Андреевичу, 1961 г.р.

Отмечается, что в 1980-х годах Левченко проходил срочную военную службу в рядах пограничных войск КГБ СССР. Затем он занимал различные должности в органах МВД Украины и Управлении государственной пенитенциарной службы в Днепропетровской области. В 2014 году был задержан по подозрению в совершении преступления по ч. 1 ст. 258-3 УК Украины и обменен на пленных военнослужащих ВСУ.

Правоохранители задокументировали, что, выполняя задания вражеской спецслужбы, офицер запаса осуществлял попытки вербовать действующих сотрудников СБУ, а также готовил физическую ликвидацию отдельных офицеров украинской спецслужбы. Он также собирал и передавал актуальную разведывательную информацию о перемещении военной техники и дислокации привлеченных к проведению ООС в Донецкой области отдельных подразделений ВСУ.

Во время обыска квартиры агента выявлено и изъято большое количество мобильных телефонов, сим-карт, в частности, интернета «Феникс» со временно оккупированной территории Донецкой области, магнитных носителей информации, а также несколько компьютеров, которые использовались для обработки, хранения и передачи добытых разведывательных сведений.

Офицеру запаса объявлено подозрение о совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК Украины, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

Продолжается досудебное расследование.

9. ПРЕДАТЕЛЬ ИЗ ЗАПОРОЖЬЯ

31 июля 2019 года контрразведка СБУ разоблачила бывшего работника МВД Украины в разведывательной деятельности по заданию ФСБ РФ.

Оперативники украинской спецслужбы установили, что житель Запорожья, бывший работник органов внутренних дел Украины, находясь на временно оккупированной территории АР Крым, был завербован сотрудником ФСБ РФ.

По данным спецслужбы, агент по заданию «куратора» через личные связи собирал разведывательные сведения об общественно-политической и социально-экономической ситуации в Запорожской области. Полученную информацию он передавал представителю иностранной спецслужбы, когда выезжал в оккупированный Крым под предлогом якобы решения семейных вопросов.

Во время следственных действий правоохранители выявили в квартире злоумышленника вещественные доказательства, подтверждающие шпионскую деятельность.

Начато уголовное производство по ч. 1 ст. 111 (государственная измена), продолжаются следственно-оперативные действия.

10. БЕГЛЕЦ В БЕЛАРУСЬ

Следователи ГБР в Киеве 22 ноября 2019 года объявили в розыск подполковника СБУ, которому сообщено о подозрении в совершении госизмены, в дезертирстве, незаконном приобретении специальных технических средств получения информации, хранении боевых припасов без предусмотренного законом разрешения.

Досудебным следствием установлено: работник СБУ по заданию и в координации со спецслужбами Российской Федерации, действуя в интересах иностранного государства, собирал и передавал сведения с ограниченным доступом, в том числе такие, которые составляют государственную тайну.

Чтобы избежать ответственности, правоохранитель пересек государственную границу Украины в направлении Республики Беларусь в декабре 2017 года и до сих пор не вернулся в Украину.

Когда подполковник появится на территории Украины, он будет доставлен в суд для избрания меры пресечения.

Уголовное производство было начато следователями Главного следственного управления СБУ, а 1 февраля 2019 года было передано для дальнейшего расследования в территориальное управление Государственного бюро расследований, расположенное в Киеве.

11. «ИНИЦИАТИВЩИК» ИЗ ДНИПРА

26 марта 2020 года СБУ разоблачила в Днипре агента ФСБ. По предварительным данным следствия, житель областного центра, бывший работник МВД, инициативно установил контакт с представителями ФСБ РФ во время пребывания в России. По заданию кураторов фигурант должен был собирать сведения о количественном составе, месте дислокации и вооружении украинских военных подразделений на территории Днепропетровской области. Представителей ФСБ также интересовала информация о военнослужащих и сотрудниках правоохранительных органов региона, которые принимали участие в операции Объединенных сил. Собранные данные агент должен был передавать российским кураторам через отработанные каналы связи.

Следователи СБУ сообщили о подозрении фигуранту по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

12. ТОТ САМЫЙ ШАЙТАНОВ

14 апреля 2020 года контрразведка задержала генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова по подозрению в госизмене и совершении террористических актов.

По данным спецслужбы, собрана исчерпывающая доказательная база сотрудничества Шайтанова с российскими спецслужбами. В частности, были задокументированы факты сбора и передачи им данных относительно обстоятельств проведения отдельных тайных операций в районе АТО/ООС, о международном сотрудничестве отечественных спецслужб в сфере безопасности и обороны, о руководителях Департамента контрразведки, оперативных подразделений СБУ, украинских разведывательных органов. Зафиксировали также попытки вербовки им старших офицеров для работы на ФСБ.

Установлено также, что еще до начала войны Шайтанов был завербован полковником ФСБ Игорем Егоровым во время одного из своих визитов в Россию. По информации СБУ, Егоров и Шайтанов пытались организовать убийство известного добровольца Адама Осмаева (мужа застреленной в 2017 году Амины Окуевой).

Журналисты-расследователи выяснили, что Егоров ранее имел позывной «Эльбрус» и в начале войны на Донбассе был одним из ключевых российских силовиков, отправленных туда для координации военных действий.

Шайтанову объявили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 («Государственная измена») и ст. 258 («Террористический акт») Уголовного кодекса Украины.

15 апреля Шевченковский районный суд г. Киева избрал для него меру пресечения – содержание под стражей сроком 60 суток.

10 июня Шевченковский районный суд г. Киева продлил срок пребывания под стражей генерал-майора Валерия Шайтанова до 8 августа. Следствие продолжается.

13. КОРАБЛЬ ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ПРЕДАТЕЛЯ

И самая свежая новость – 16 июня 2020 года СБУ разоблачила командира боевого корабля при попытке передать оборонные сведения спецслужбам РФ. Сотрудники СБУ установили, что командир корабля без разрешения своего командования выехал на временно оккупированную территорию АР Крым. Там он начал сотрудничество со спецслужбами РФ и приобрел российское гражданство. После этого капитан 2 ранга вернулся на место дислокации своего экипажа и начал тайно собирать информацию с ограниченным доступом для передачи российским спецслужбам.

Полученные сведения фигурант планировал передать иностранным кураторам после выезда на постоянное место жительства на аннексированный полуостров. Для этого в ближайшее время он собирался уволиться из рядов Вооруженных сил Украины.

По указанному факту начато уголовное производство. У фигуранта изъяты носители информации с ограниченным доступом, которые он собирался передать иностранной стороне.

Военнослужащий отстранен от занимаемой должности, ему отменен допуск к государственной тайне.