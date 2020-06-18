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В течение первых пяти месяцев 2020 года в зоне конфликта на востоке Украины погибли 6 гражданских лиц, еще 42 получили ранения.

Об этом со ссылкой на данные Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ проинформировал постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Евгений Цимбалюк во время онлайн-заседания Постоянного совета ОБСЕ в четверг, 18 июня, сообщает Укринформ.

«В течение первых 5 месяцев 2020 года СММ зарегистрировала более 91 тыс. нарушений режима прекращения огня на Донбассе, 48 жертв среди гражданского населения, включая шесть погибших, а также повреждения 90 гражданских объектов, включая действующие учебные заведения, дома, квартиры и магазины, а также объекты электрогазовой инфраструктуры», - заявил он.

Кроме того, еще десятки сообщений о гражданских жертвах и повреждениях объектов находятся на стадии подтверждения, как отмечается в еженедельном отчете миссии ОБСЕ от 10 июня.

«Украинские военные продолжают защищать свою землю от незаконных вооруженных формирований, которыми руководит, и которые вооружает и финансирует Россия. Только на прошлой неделе один украинский военнослужащий погиб, еще 11 получили ранения на линии соприкосновения, на фоне увеличения количества нарушений режима прекращения огня на 90%, как это было зафиксировано СММ. Все это - прямые результаты начатого Россией конфликта, который длится уже более 6 лет», - заявил Цимбалюк.

Как сообщалось, в 2019 году на Донбассе погибли 26 гражданских и 140 - получили ранения.
ForUm

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