Полиция города Вроцлав пятый день подряд разыскивает пропавшего 23-летнего украинца, Владислава Щура, которого последний раз видели в субботу, 13 июня, в центральной части города.

Как сообщает Укринформ со ссылкой на представителя пресс-службы полиции Вроцлава Кшиштофа Марцияна, для поисков украинского программиста, кроме полицейских, задействовали также и спасателей.

«После получения информации об исчезновении мужчины, полиция сразу начала поиски. В частности, анализируются данные видеомониторинга, где он мог находиться, изучается информация, полученная от знакомых мужчины. Полиция со спасателями несколько дней ведет поиски в районе острова Тамка, поскольку именно там его видели в последний раз»,- сообщил Марциян.

По его словам, полиция изучает все возможные версии исчезновения мужчины. «На месте работают полицейские из отдела поиска на водоемах, а также спасатели-водолазы из Пожарной службы»,- констатировал представитель пресс-службы полиции Вроцлава.

В генконсульстве Украины в Кракове сообщили агентству, что держат дело поисков пропавшего украинца под контролем. Об этом деле проинформирована полиция Вроцлава и Нижнесилезского воеводства, мэрия города, офис воеводы, Интерпол. При содействии генконсульства родители парня, несмотря на ограничительные мероприятия по въезду в Польшу в связи с пандемией COVID-19, смогли пересечь границу и сейчас находятся во Вроцлаве. Учитывая чрезвычайную ситуацию, их также освободили от обязанности прохождения обязательной 14-дневной обсервации после пересечения границы.

По информации родителей, 23-летний Владислав программист, работает в одной из местных IT-компаний. В прошлую пятницу он вместе с друзьями отдыхал в одном из баров в центре Вроцлава. В определенный момент исчез. Друзья, с которыми он находился, ничего не знают о его дальнейшей судьбе. На месте, в баре, остались личные вещи – документы, телефон, деньги. Родители просят всех, кому может быть что-то известно о местонахождении украинца, сообщить об этом в полицию Вроцлава.