Верующие Черногории опубликовали петицию в защиту священника Сербской Православной Церкви, которому власти отказали в пребывании на территории страны.

Фото: peticije.online

Как сообщает Центр информации УПЦ, верующие черногорского города Улцинь опубликовали петицию в защиту священника Сербской Православной Церкви, которого депортируют власти страны.

Прихожане призывают всех подписать петицию в защиту священнослужителя.

«Наш священник Синиша Смильич начал процедуру отмены своего пребывания в Черногории. Он и его семья будут вынуждены покинуть Улцинь и Черногорию. Любой, кто хочет поддержать отца Синишу, может подписать петицию», – говорится в обращении.

Также, 17 июня 2020 года в Телеграм-канале «Черногория прямая линия» сообщили, что власти отказали в пребывании на территории Черногории священнику из Плевля.

«Отказано в пребывании на территории Черногории священникам из Ульцина и Плевля: вместе с семьями они должны покинуть страну», – пишут авторы поста.