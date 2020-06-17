также в разделеРелигия
Активистка ПЦУ выложила в интернет пожелание смерти для УПЦ 14
Комитет ВР отклонил гендерные законопроекты 12
Зеленский допускает введение обязательной вакцинации против коронавируса 16
Священник УПЦ рассказал о пороках, которые могут скрываться за мнимой вежливостью 29
Епископ УПЦ объяснил, в чем ценность дара общения 9
Полиция задержала преступную группу, которая переправляла краденые иконы заграницу 12
В УПЦ собирают средства на восстановление храмов, пострадавших от пожаров на Черниговщине и Днепропетровщине 21
В сети появился бесплатный онлайн-курс для церковных медиа 13
Митрополит Антоний объяснил, в чем опасность излишней романтизации церковной жизни 30
Собор Святой Софии может стать мечетью уже 15 июля - турецкие СМИ 13
Совет Церквей призвал парламент отклонить законопроекты по внедрению гендерной идеологии 47
Наместник Голосеевского монастыря рассказал о восстановлении монастыря, значении чудес и угрозах Церкви 18
В Киеве православные волонтеры передали продуктовые наборы нуждающимся 17
В Черногории освободили священников, задержанных после протестных крестных ходов 10
Митрополит Антоний объяснил, возможен ли переход духовных школ на постоянное обучение онлайн 10
На Херсонщине начала работу молодежная конференция УПЦ 15
На Закарпатье священник УПЦ благословил призывников 14
Полтавская духовная семинария начала вступительную кампанию 33

Искренняя молитва и вера в помощь Господа смогут помочь преодолеть конфликты и разделения, вызванные войной.

Фото: 112 Украина

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рок-музыкант и общественный деятель Олег Карамазов сказал в программе «Парсуна» на телеканале «Спас».

«У меня надежда на Господа Бога и на каждого человека, который хочет мира. Мы сейчас говорим вдвоем, но нас слышат миллионы человек. Каждый из нас хочет мира, а потом мы расходимся в стороны, каждый занимается своим, это место занимает политика, геополитика, интересы стран, интересы групп, а последние годы - интересы капитала, который уже над странами, над смыслами, над независимостью стран. Все остается в том виде, который мы наблюдаем. Льется кровь, ненависть», - сказал Олег Карамазов.

По его мнению, «война не происходит только на линии соприкосновения, где льется кровь. Война происходит в наших душах».

Олег Карамазов уверен, что только доверие Богу и сознательное отношение к ценности человеческой жизни сможет помочь наступлению мира.

«Моя надежда - на милостивого Господа Бога и на наши молитвы. На молитвы каждого из нас в отдельности. Наверное, если каждый из нас будет понимать, что людей убивать нельзя, то мир наступит», - отметил музыкант.

Напомним, в январе известный рок-музыкант и общественный деятель стал одним из инициаторов акции «Рождество. Люди вместо войны. Дети Донбасса», в ходе которого по благословению Предстоятеля УПЦ, около ста детей из «красной зоны» соприкосновения на Донбассе 6-9 января посетили святыни Киева и Почаева, общались со сверстниками и встретили в паломничестве светлый праздник Рождества Христова.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
2663 грн.
19
Теги