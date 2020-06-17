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Президент Украины Владимир Зеленский на традиционном селекторном совещании обсудил возможности повышения заработных плат врачам, медсестрам и санитарам, которые работают в учреждениях вторичного звена (предоставляют специализированную медицинскую помощь), с 1 сентября этого года, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

«Медицинская реформа не сработала для врачей второго звена. Их зарплаты мизерные. Пока не заработает новая система начисления зарплат в 2021 году, мы внедрим промежуточное решение, и зарплаты наших медиков, не побоюсь сказать - наших героев сегодня - вырастут уже с сентября. Из цифр, предоставленных правительством, я вижу, что мы можем существенно повысить зарплаты», - заявил Зеленский.

Так, на повышение зарплат готовы выделять более 2 млрд грн ежемесячно. Это позволит обеспечить повышение выплат врачам второго звена до 70% от их тарифной ставки, медсестрам и санитарам – на 50% и 25% соответственно от минимальной заработной платы.

«Тарифная ставка врача-хирурга сегодня – 5087 гривен. С надбавками средняя зарплата составляет около семи тысяч гривен. После поднятия с сентября она будет примерно 10  500 гривен. Это хоть как-то приблизит зарплаты врачей второго звена к зарплатам семейных врачей», - отметил Президент.

Премьер-министр Денис Шмыгаль, министр финансов Сергей Марченко и министр здравоохранения Максим Степанов добавили, что в случае согласованной формулы повышение средняя зарплата среднего медперсонала поднимется до более 7 тыс. грн, а младшего - приближаться к 6 тыс. грн.
ForUm

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