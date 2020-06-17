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За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции ООС из запрещенных минскими договоренностям 122 мм артиллерийских систем, минометов калибра 120 мм и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия, говорится в сводке штаба.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» вблизи Новозвановки враг обстреливал позиции Объединенных сил, используя артиллерийские системы 122-го калибра. Свою артиллерию оккупанты разместили на западной окраине Алмазного, неподалеку домов гражданских жителей.

У Крымского российские оккупанты два раза нарушили режим прекращения огня, применив минометов калибра 120 мм и вооружения боевых машин пехоты. У Новоалександровки противник задействовал 82 мм минометы, а рядом с Орехово - автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» по защитникам Авдеевки вооруженные формирования РФ два раза вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Украинский защитников Марьинки враг обстрелял из крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия.

Вблизи Пищевика боевики применил минометы 82-го калибра, станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Вследствие вражеских обстрелов один наш защитник получил боевое травмирование.

Объединенные силы для обеспечения полного контроля над ситуацией в районе проведения операции приняли необходимые меры огневого воздействия. Получив адекватный ответ от наших подразделений, противник прекратил обстрелы.

По данным разведки, 16 июня украинские воины уничтожили одного российского оккупанта.

С начала текущих суток российские вооруженные формирования два раза нарушили режим прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» оккупанты обстреляли из минометов калибра 82 мм и станковых противотанковых гранатометов оборонительные укрепления на подступах к Орехово. По защитникам Луганского наемники задействовали гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

За текущие сутки потерь среди наших защитников нет.

Ситуация в районе проведения операции надежно контролируется Объединенными силами.
ForUm

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