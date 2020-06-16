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Военная контрразведка Службы безопасности Украины предупредила угрозу утечки сведений в сфере боевой готовности Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины представителям спецслужб РФ.

Об этом сообщил пресс-центр ведомства.

Сотрудники СБУ установили, что командир боевого корабля без разрешения своего командования выехал в оккупированный Крым. Там он начал сотрудничество со спецслужбами РФ и получил российское гражданство. После этого капитан 2 ранга вернулся к месту дислокации своего экипажа и начал скрыто собирать информацию с ограниченным доступом для передачи российским спецслужбам.

Полученные сведения фигурант планировал передать иностранным кураторам после выезда на постоянное место жительства на аннексированный полуостров. Для этого в ближайшее время он собирался уволиться из рядов Вооруженных сил Украины.

По данному факту начато уголовное производство. У фигуранта изъяты носители информации с ограниченным доступом, которые он собирался передать иностранной стороне.

Сейчас военнослужащего отстранен от занимаемой должности и отменено допуск к государственной тайне.
ForUm

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