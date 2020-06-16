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Константиновская местная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 48-летней ранее судимой уроженки Макеевки по ч. 1 ст. 259 (ложное сообщение о подготовке взрыва, угрожающего гибелью людей и другими тяжелыми последствиям) УК Украины. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

Досудебным расследованием установлено, что утром 26 февраля 2020 злоумышленница, находясь на одной из улиц Константиновки, позвонила диспетчеру спецлинии «112» ГУ Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области и анонимно сообщила заведомо ложную информацию о подготовке теракта в Киеве.

За содеянное злоумышленнице грозит от 2 до 6 лет лишения свободы.
ForUm

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