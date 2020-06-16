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За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Захватчики обстреляли позиции ООС из минометов калибра 82 мм, ПТРК, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, говорится в сводке штаба.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» на подступах к Новолуганскому российские наемники в вечернее время дважды вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» враг применил противотанковые ракетные комплексы вблизи Новоселовки Второй. Под обстрелы из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов попали украинские защитники неподалеку Павлополя. По опорным пунктам в пригороде Авдеевки противник задействовал гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы, а у Каменки агрессор открывал огонь из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Неподалеку Марьинки оккупанты использовали крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Вследствие обстрелов со стороны захватчиков трое воинов Объединенных сил получили ранения, а еще один – боевое травмирование.

По данным разведки, за минувшие сутки были ранены три оккупантов.

С начала текущих суток российские вооруженные формирования в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» вблизи Орехово открывали огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В ответ наши военнослужащие применили дежурные огневые средства и прекратили враждебные провокации.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.
ForUm

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