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Фонд государственного имущества выставил отель «Днепр» на аукцион, назначив стартовую цену в 80,9 миллиона гривен.

Проведения аукциона планируется 15 июля, сообщает пресс-служба Фонда.

«Новый владелец получит здание отеля общей площадью 12 829 м², состоящая из 12-ти наземных и одного технического этажей, бельэтажа и подвала. Кроме того, перед отелем расположен гостевой паркинг на 56 паркомест - земельный участок принадлежит АО «Днепр» на праве постоянного пользования», - говорится в сообщении.

В распоряжении гостей 186 номеров различных типов, рестораны, бары, SPA-центр и несколько конференц-залов.

Объект расположен в самом центре Киева, на улице Крещатик, рядом с Майданом Незалежности.
ForUm

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