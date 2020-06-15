Мосгорсуд в понедельник признал виновным бывшего американского морского пехотинца Пола Уилана в шпионаже против России и приговорил его к 16 годам колонии, сообщает ТАСС.

«Суд постановил признать виновным Уилана по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»), назначить Уилану наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», - огласил судья Андрей Суворов.

В ходе прений сторон гособвинение просило приговорить Уилана к 18 годам заключения.

Сторона защиты Улана обжалует его приговор.

Обмен Уилана на осужденных в США Виктора Бута или Константина Ярошенко, возможно, будет решаться после вступления приговора в силу, сообщил адвокат Владимир Жеребенков.

По его словам, защита ожидала обвинительного приговора и крупного тюремного срока. «Ему на стадии следствия неоднократно предлагали признать вину и быть обмененным. Но сам он хочет добиваться оправдания. 22 июня мы с коллегой пойдем в СИЗО к Уилану и окончательно решим насчет жалобы», - сказал защитник.

По мнению Жеребенкова, в ходе процесса защита представила достаточно доказательств невиновности Уилана. «Многие свидетели подтвердили, что он невиновен. В принципе, на процессе стало окончательно ясно, что задержание Уилана стало результатом оперативного эксперимента, провокации. Человек, давший ему флэшку с так называемыми секретными материалами, на самом деле не располагал ими», - сказал адвокат.

Пола Уилана, имеющего помимо гражданства США, подданство Великобритании, а также гражданства Канады и Ирландии, задержали в Москве в номере гостиницы «Метрополь» при проведении якобы шпионской акции 28 декабря 2018 года сотрудники ФСБ России. Следственное управление ФСБ России возбудило в отношении него уголовное дело по статье 276 УК РФ («Шпионаж»).

Во время следствия и суда Уилан находился в столичном СИЗО «Лефортово». Вину в совершении инкриминируемого преступления он отрицал.

Суд в понедельник постановил «флэш-накопители, книгу Калугина хранить при деле, остальные вещдоки хранить в ФСБ». Уилан еще перед оглашением приговора назвал его «политически мотивированным» и призвал лидеров стран, гражданство которых он имеет, «оказать влияние на это».