За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня. Агрессор обстрелял позиции ООС из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120 мм, а также вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперской и стрелкового оружия, говорится в сводке штаба.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник утром и в вечернее время пять раз совершил обстрелы по оборонным укреплениям вблизи Луганского, применив при этом минометы калибра 120 мм, вооружение БМП, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы. Неподалеку населенных пунктов Орехово и Травневое, а также дважды у Хутора Вольного оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» по два раза опорные пункты украинских защитников вблизи Авдеевки и Каменки агрессор обстрелял из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. Также из станковых и ручных противотанковых гранатометов захватчики вели огонь неподалеку Марьинки, а по защитникам Песков задействовали снайперское оружие.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

По данным разведки, 14 июня украинские воины уничтожили одного российского наемника.

С начала текущих суток оккупационные войска активности не проявляли.