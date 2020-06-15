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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба не летал в Париж вместе с украинской делегацией из-за несовпадения графиков с его французским коллегой.

Об этом он рассказал в интервью Укринформу.

«Только потому, что министра иностранных дел Франции Жан-Ива Ле Дриана сегодня нет в Париже. Если бы у нас с моим французским визави совпали графики, то смысл лететь был бы», - сказал министр.

Он отметил, что по этому поводу разгоняется очередная «зрада».

«Но я в последнее время склоняюсь к мысли, что надо прекратить волноваться из-за «зрад», потому что я из-за этого всегда очень переживал и целую книжку написал, чтобы помочь людям беречь здравый смысл. Но, похоже, не все этого хотят, потому что жить в конспирологии веселее», - сказал Кулеба.

Украинская делегация посетила Париж 12 июня.

Глава офиса украинского президента Андрей Ермак на встрече с внешнеполитическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном в Париже рассказал об усилиях Украины по интенсификации Минского переговорного процесса.
ForUm

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