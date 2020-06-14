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С 14 июня на оккупированном Донбассе полностью пропала украинская мобильная связь, предварительно, из-за аварии на линии.

Об этом РБК-Украина сообщили на горячей линии Vodafone Ukraine.

По словам оператора, связь в этих районах не работает из-за аварии на линии, ремонтные работы уже проводятся.

По состоянию на 13:30 на номера Vodafone в отдельных районах Донецкой области невозможно дозвониться.

Напомним, в ОРДЛО вспыхнули забастовки шахтеров.
ForUm

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