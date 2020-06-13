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Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Владимир-Волынскую епархию, 12 июня митрополит Владимир-Волынский и Ковельский Владимир совершил чин основания нового храма.

Богослужение состоялось на месте строительства больничной церкви святого князя Олега Брянского.

«До этого времени богослужения на территории роддома и детской поликлиники происходили в цокольном помещении будущего храма. За это время сформировалась дружная и большая религиозная община в честь преподобного князя Олега Брянского, совершались регулярные богослужения, таинства, требы. И вот пришла пора строительства полноценного храма. Настоятель с приходским активом определились с проектом, приобрели строительные материалы, согласовали ход работ и пригласили управляющего епархией для благословения хорошего замысла», - рассказали в пресс-службе епархии.
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