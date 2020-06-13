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Из-за роста заболеваемости COVID-19 в Украине президент Владимир Зеленский поручил правительству предоставить прогнозы и конкретные решения по сдерживанию распространения болезни.

Об этом сообщили в Офисе президента по итогам селекторного совещания.

«Уже третьи сутки у нас значительно выше количество лабораторно подтвержденных случаев заражения. Я просил определить причину и ожидаю от вас прогнозов и решений», — сказал Зеленский.

По словам главы государства, он держит ситуацию с распространением COVID-19 на контроле.

Напомним, в Украине впервые зафиксировано более 700 новых случаев инфицирования коронавирусом.
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